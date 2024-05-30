المنتخب المغربي النسوي يفوز وديا على نظيريه الكونغولي

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الخميس، بالملعب البلدي ببركان.

وسجل ثنائية لبؤات الأطلس كل من كنزة شابيل في الدقيقة 71 وابتسام الجريدي في الدقيقة 90 ، فيما سجل هدف الكونغو الديمقراطية اللاعبة نومي نسيالا في الدقيقة 77.

وسيتواجه المنتخبان مجددا يوم الاثنين 3 يونيو ، في مباراة ودية على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان، بداية من الساعة السابعة مساء.