“نتنياهو”يستفز المغاربة مرة أخرى بخريطة المغرب دون الصحراء
هبة بريس – قسم التحرير
عاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستفزاز المغاربة مرة أخرى بظهوره وفي يده خريطة مبتورة للمغرب دون الصحراء خلال حديثه عن الوضع بمنطقة الشرق الاوسط والحرب بغزة .
وظهر نتنياهو الذي أضحى محط انتقاد داخلي و خارجي،مساء اليوم الخميس في حوار مع قناة “ال سي اي ” الفرنسية وملامح الحزن والغضب تعتري محياه، وفي يده خريطة تتضمن الأراضي المغربية منقوصة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
الواقعة أثارت سخط وتذمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انبروا إلى شجب هذه الممارسات الإسرائيلية، مؤكدين أن “المغرب في غنى عن اعتراف الكيان المحتل بمغربية الصحراء”.
43 تعليقات
المغاربة أحرار ولن يولد قط من يستفزه نتانياهو يستفز الحكومة والدولة المطبعة معه أما الشعب فلن ولم يطبع مع الخنازير بنو صهيون
بزاف عليه يستفز المغاربة الاحرار الذين هم في الاصل لايعترفون به ولا بعصابته المستعمرة، بل يستفز فقط شردمة المطبلين ولحاسين الكابة المطبعين والمنبطحين
كما تستفزوه يستفزكم