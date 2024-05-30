“نتنياهو”يستفز المغاربة مرة أخرى بخريطة المغرب دون الصحراء
هبة بريس – قسم التحرير
عاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستفزاز المغاربة مرة أخرى بظهوره وفي يده خريطة مبتورة للمغرب دون الصحراء خلال حديثه عن الوضع بمنطقة الشرق الاوسط والحرب بغزة .
وظهر نتنياهو الذي أضحى محط انتقاد داخلي و خارجي،مساء اليوم الخميس في حوار مع قناة “ال سي اي ” الفرنسية وملامح الحزن والغضب تعتري محياه، وفي يده خريطة تتضمن الأراضي المغربية منقوصة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
الواقعة أثارت سخط وتذمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انبروا إلى شجب هذه الممارسات الإسرائيلية، مؤكدين أن “المغرب في غنى عن اعتراف الكيان المحتل بمغربية الصحراء”.
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أما ما يسمون المسؤولين ساكتين لو كان شخص آخر لصرخوا كثيرا أما سيدهم فلا بأس
نتانياهو يستفز الذين طبعوا معه اما المغاربة فيعرفون الصهاينة حق المعرفة و لا يستفزون.
ان الاوان للمغرب بردع كيان الاحتلال من خلال تعليق التطبيع والعلاقة مع ومع امريكا حتى تحرير فلسطين الى حدود عام 1667
سبحان الله ، سترون الكثير من الصهاينة المجرمين قتلة الاطفال والنساء ،ماهذه الا البداية ،ارجعو الى كتاب الله وسنته والى التاريخ القديم والمعاصر ،على مر الزمن وان يرث الله الارض ومن عليها ولن تامنو مكر وخداع وخبث اليهود النجسة أحفاد والخنازير
يجب مسح إسرائيل من الخريطة ووضع محلها خريطة فلسطين كاملة
كيخلص الخونة المطبعين
فاقد الشيء لا يعطيه.
لا ننتظر اعترافهم ولا نريده فهم أولى بالحاجة الى الإعتراف أكثر منا.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم.
لا التطبيع مع بني مليون