برشيد : توقيف “عوني سلطة ” بعد مداهمة وكر تاجر مخدر ” البوڤا”

تباشرالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقاتها مع ” عوني سلطة ” برتبة ” شيخ ومقدم ” تم توقيفهما بعد عملية مداهمة مخبأ سري لتاجر مخدر ” البوڤا ” بمنطقة بحي الوفاء بمنطقة الدروة اقليم برشيد .

الموقوفان يشتبه تورطها في عرقلة جهود المصالح الأمنية خلال عملية مداهمة المخبأ السري، خصوصا أن التحريات الأولية أظهرت ارتباط المشتبه فيهما بعلاقات مع مروج مخدر “البوفا” موضوع عملية المداهمة، بحيث يزودانه بالمعلومات الضرورية من أجل تسهيل تحركاته وتجنب الوقوع في أيدي المصالح الأمنية.

وكانت المصالح الامنية بعد المداهمة ، قد واجهت عدد من الأشخاص المجهولين ورميها بالحجارة ، وتمكنت من تحييد الخطر واعتقال المشتبه فيهما ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة .