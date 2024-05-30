ارتفاع حصيلة انفجار الباخرة الإثيوبية قبالة سواحل الجرف الأصفر إلى 7 أشخاص

ارتفع عدد قتلى السفينة الأجنبية المحسوبة على دولة اثيوبيا والتي شهدت انفجارا داخل محركاتها، إلى 7, إلى حدود الخامسة من بعد زوال اليوم الخميس.

هذا واستقبل مستودع حفط الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة الى حدود السادسة مساء، 7 جثث من قتلى السفينة وكلهم من جنسيات مختلفة.

وكان ميناء الجرف الأصفر قد شهد منذ ساعات الصباح من اليوم الخميس، استنفارا من طرف السلطات المحلية والصحية وذلك بعد انباء عن وجود حريق مهول على متن باخرة تجارية داخل عرض البحر بساحل إقليم الجديدة بسبب انفجار داخل صالة المحركات salle des machines، تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من العمال والبحارة..

هذا وفي انتظار رسو الباخرة بميناء الجرف الأصفر، عبأت السلطات المحلية بالجديدة تحت إشراف مباشر لعامل إقليم الجديدة عدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل الجرحى القتلى على متن الباخرة ..

يذكر ان الباخرة التي وقع بها الانفجار قرب الجرف الأصفر تحمل اسم TORO ROSSO وتابعة لشركة إثيوبية، متخصصة في نقل الأسمدة وكانت قادمة في اتجاه ميناء الجرف الأصفر من أجل نقل أسمدة الفوسفاط المغربي ويتشكل طاقمها من 28 شخصا.

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