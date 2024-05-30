ارتفاع حصيلة انفجار الباخرة الإثيوبية قبالة سواحل الجرف الأصفر إلى 7 أشخاص

2024-05-30 / 20:30
8

ارتفع عدد قتلى السفينة الأجنبية المحسوبة على دولة اثيوبيا والتي شهدت انفجارا داخل محركاتها، إلى 7, إلى حدود الخامسة من بعد زوال اليوم الخميس.

هذا واستقبل مستودع حفط الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة الى حدود السادسة مساء، 7 جثث من قتلى السفينة وكلهم من جنسيات مختلفة.

وكان ميناء الجرف الأصفر قد شهد منذ ساعات الصباح من اليوم الخميس، استنفارا من طرف السلطات المحلية والصحية وذلك بعد انباء عن وجود حريق مهول على متن باخرة تجارية داخل عرض البحر بساحل إقليم الجديدة بسبب انفجار داخل صالة المحركات salle des machines، تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من العمال والبحارة..

هذا وفي انتظار رسو الباخرة بميناء الجرف الأصفر، عبأت السلطات المحلية بالجديدة تحت إشراف مباشر لعامل إقليم الجديدة عدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل الجرحى القتلى على متن الباخرة ..

يذكر ان الباخرة التي وقع بها الانفجار قرب الجرف الأصفر تحمل اسم TORO ROSSO وتابعة لشركة إثيوبية، متخصصة في نقل الأسمدة وكانت قادمة في اتجاه ميناء الجرف الأصفر من أجل نقل أسمدة الفوسفاط المغربي ويتشكل طاقمها من 28 شخصا.

.

2024-05-30 / 20:30
8

مقالات ذات صلة

ميارة يدعو إلى صيغ جديدة للتعاون وشراكات مبتكرة في…

2024-05-30 / 21:25

الملك محمد السادس يوشح ثلاثة قادة عسكريين أمريكيين

2024-05-30 / 20:56

برشيد : توقيف “عوني سلطة ” بعد مداهمة وكر…

2024-05-30 / 20:45

رغم تغيُّر طعمه وضعف خدماته…فاتورة استهلاك الماء تُقلق ساكنة…

2024-05-30 / 20:19

حملة رقمية لمقاطعة المشاهير المغاربة “الصامتين عن غزة”

2024-05-30 / 19:28

تفاصيل حالة إنتحار غامضة لأم بعد وفاة أطفالها الثلاثة

2024-05-30 / 19:10

إلباييس : المحتجزون في تندوف مهددون بمأساة إنسانية وشيكة

2024-05-30 / 18:36

“المياه والغابات “تصدر خرائط التنبؤ باندلاع الحرائق الغابوية

2024-05-30 / 18:08

إفني : مواطنون يسائلون ايت طالب عن مصير صفقة…

2024-05-30 / 18:04

النقابة الوطنية للصحافة: تحسين الأجور مسؤولية حكومية وقطاعية

2024-05-30 / 17:33

‫8 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى