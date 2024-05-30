رغم تغيُّر طعمه وضعف خدماته…فاتورة استهلاك الماء تُقلق ساكنة سطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تعرف مدينة سطات وضعا مقلقا فيما يخص تزود العديد من الأحياء السكنية بالمياه الصالحة للشرب التي باتت تحمل سوى الاسم بفعل تغير طعمها ولونها وانقطاعاتها المتكررة، حتى بات العديد من ساكنة المدينة تعتمد على طرق بدائية للتزود بالمياه باستعمال البراميل والقنينات و” البيدوات”، ودخولها في اكراهات ” شد الصف” أمام الحنفيات التي تعود لبعض الخواص الذين تطوعوا ” في سبيل الله” لنصبها أمام المقاهي وبالشوارع لسد العجز والخصاص الحاصل في هذه المادة الحيوية…

وفي المقابل، تفاجأت أسر وعائلات في زمن الأزمة وضعف القدرة الشرائية بارتفاع فاتورات الاستهلاك، ومنهم من صب جم غضبه على الجهات الوصية على القطاع، مستفسرا عن الأسباب في الوقت الذي تعرف فيه المدينة انقطاعات متكررة في خدمات الماء الصالح للشرب..

فئة أخرى من أبناء المدينة الغيورين، طالبوا الجهات المعنية بمعالجة الوضع من خلال استغلال الثروة المائية المتواجدة بالفرشة المائية بوسط المدينة وبالضبط قرب البنك الشعبي والنخيل المجاور للملاح، من خلال العمل على هذا المشروع عبر تقنيات التنقيب للاستفادة من هذه الفرشة الكبيرة بتعاون مع جميع الجهات.

هي مدينة سطات، التي لا حديث يعلو فوق حديث ساكنتها إلا عن موضوع تغير طعم مياه الشرب، الأمر الذي جعل العديد من العائلات بمعظم الأحياء السكنية تلجأ إلى مياه الآبار سواء داخل المدينة أو بالقرى المجاورة، فيما أصبح مشهد مواطنين وهم يحملون القنينات والبراميل البلاستيكية السمة البارزة في رحلتهم اليومية للبحث عن الماء الصالح للشرب في الأزقة والشوارع، فيما آخرون يستفسرون عن سبب غلاء فواتير الاستهلاك..

وتفاجأت ساكنة مدينة سطات بتغير طعم مياه الشرب منذ الانقطاعات المتكررة في وقت سابق، التي طالت خدمات هذه المادة الحيوية والتي تضررت بشكل كبير بسبب قلة التساقطات وانخفاظ منسوب سد الدورات المزود الرئيسي، مما جعل الجهات المعنية تبحث عن مصادر أخرى لسد العجز الحاصل.

وتساءل مواطنون غيورون وفايسبوكيون على منصات التواصل، عن غياب التواصل والتفاعل من قبل الجهات الوصية على القطاع.