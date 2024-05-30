بايدن يضغط لاستئناف المفاوضات بخصوص قضية الصحراء المغربية

دعت إدارة بايدن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتنظيم مؤتمر مع الأطراف الرئيسية في مللف الصحراء ، إلى جانب كل من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا، وفق ما ذكرته مجلة “Jeune Afrique” الفرنسية

وتقول مجلة “Jeune Afrique” إنه من غير المرجح أن تظهر حلاً سياسياً لقضية الصحراء المغربية أو تقدماً لهذا الملف خلال هذا العام، لكن استئناف المفاوضات “سيتم احتسابه لصالح الساكن الحالي للبيت الأبيض

وتضيف المجلة الفرنسية أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تهدف إلى إعادة إطلاق المفاوضات بشأن الصحراء والخروج من حالة الجمود التي يعرفها الملف منذ توقف المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع