حملة رقمية لمقاطعة المشاهير المغاربة “الصامتين عن غزة”

على منصات التواصل الاجتماعي، تستمر الحملة العالمية “بلوك آوت”، لمقاطعة المشاهير الذين لم يتضامنوا مع قطاع غزة في مواجهة حرب إسرائيلية مدمرة متواصلة للشهر الثامن.

وبموازاة هذا الجهد، أطلق نشطاء مغاربة حملة مماثلة تستهدف المشاهير في المغرب، الذين اختاروا “الحياد” و”الصمت” رغم ما تتعرض له القضية الفلسطينية.

وقال حقوقي مغربي إن هذه “الحملة الرقمية وسيلة لفضح المشاهير المتخاذلين والصامتين إزاء ما يحدث في غزة وكل فلسطين”، التي أكد رئيس منظمة تضامنية أهلية أنها “تحولت إلى أيقونة ومرادفا للضمير الإنساني”.

النشطاء المغاربة أطلقوا حملتهم بعد نجاح حققته حملة المقاطعة “بلوك آوت”، التي استهدفت مشاهير على المستوى الدولي، إذ تراجع عدد متابعيهم، وفق مواقع متخصصة في رصد حسابات التواصل.

وشدد رئيس الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، محمد الغفري، على “أهمية هذه الحملة الرقمية، خاصة وأن المشاهير يعتمدون كثيرا على نسب المشاهدة والمتابعة”.

وتابع: “المقاطعة لا تعني عدم المتابعة، بل إلغاء المتابعة أو تخفيض نسبتها؛ ما يؤثر على المشاهير، خاصة وأن الحراك التضامني مع غزة أصبح عالميا، في ظل انخراط الطلبة في الدول الغربية”.

ومنذ أبريل الماضي، تشهد جامعات، بينها أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية وإسبانية، احتجاجات ترفض الحرب على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع نظيرتها الإسرائيلية.

وما يبرز أهمية حملة المقاطعة الرقمية، هو ارتباط المشاهير الكبير بمنصات التواصل الاجتماعي، في ظل ارتفاع استهلاك المحتوى الرقمي، لاسيما بين الشباب.

وحسب الحقوقي المغربي محمد الرياحي، فإن “حملة مقاطعة المشاهير تأتي بسبب صمتهم عما يجري في غزة من جرائم قتل وإبادة وتجويع وتدمير للبنى التحتية

وكل في مجاله، أعلن مشاهير مغاربة، بينهم مطربون وممثلون، تضامنهم مع غزة، وبينهم المطرب والملحن نعمان لحلو الذي أصدر، في نوفمبر الثاني الماضي، أغنية “غزة وشهود الزور”.

واعتبر الغفري أن “هذا التضامن أدى إلى ارتفاع نسب متابعية هؤلاء المشاهير، فالقضية الفلسطينية أصبحت قضية ضمير الإنسانية، وحراك الطلبة في الغرب أعطاها زخما قويا على مواقع التواصل”.

وختم بأن “الفنان إذا أراد أن يرضي الجمهور فعليه التضامن مع القضية الفلسطينية، فهذا التضامن موقف ومبدأ ويتيح له الحفاظ على موقعه لدى الجمهور”