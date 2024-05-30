إلباييس : المحتجزون في تندوف مهددون بمأساة إنسانية وشيكة

2024-05-30 / 18:36
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نشرت صحيفة “إلباييس” الإسبانية تقريرا جاء فيه أن المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر يعيشون أوضاعاً صعبة تهدد بحدوث “مأساة إنسانية” بسبب النقص الحاد في الغذاء والماء.

وذكرت الصحيفة أن المحتجزين يعانون من تدهور مستمر في أوضاعهم المعيشية بسبب تقليص المساعدات الإنسانية بشكل كبير، إذ يواجه 90 في المائة منهم انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن النقص في الإمدادات الغذائية الأساسية يؤدي إلى سوء التغذية وانتشار الأمراض بين السكان.

ويعود تفاقم الأزمة الغذائية، وفق “إلباييس”، جزئياً إلى تقليص التمويل الدولي المخصص للمساعدات الإنسانية، إضافة الى تقارير إعلامية دولية أخرى التي تشير باصابع الاتهام إلى استيلاء جبهة البوليساريو على المساعدات الدولية وبيعها.

وفي اكثر من مرة ؛ أدان البرلمان الأوروبي ممارسات جبهة البوليساريو الانفصالية في مخيمات تندوف بعد أن كشفت تقارير إعلامية نهب البوليساريو المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.

وقام أعضاء بالبرلمان الأوروبي، بتفعيل آلية رسمية تدعو إلى التحقيق في المساعدات الأوروبية التي تم اختلاسها من طرف جبهة البوليساريو والجزائر.

2024-05-30 / 18:36
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