دعوات لمقاطعة قناة فرنسية بسبب مقابلة مع نتنياهو ستبثّها الليلة

2024-05-30 / 18:24
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تتكثف الدعوات منذ ظهر اليوم الخميس من أجل مقاطعة القناة الفرنسية الأولى TF1، والتجمع في وقفة احتجاجية أمام مقرها، رداً على المقابلة التي أجرتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وستبثّ مساء اليوم.

وكتبت ريما حسن المرشحة للانتخابات الأوروبية المقبلة عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري، الذي يستنكر بقوة الحرب على غزة، “هذا المساء تعطي TF1 الكلمة لمجرم الحرب بنيامين نتنياهو لبث دعايته للإبادة الجماعية! دعونا ننشر #boycottTF1 على أوسع نطاق ممكن”.

وتأتي هذه المقابلة مع نتنياهو في وقت يكثف فيه اليسار الفرنسي تنديده بالإبادة الجماعية في غزة، وضغطه على الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على غرار ما فعلت إسبانيا والنرويج وإيرلندا مؤخرا._ تقول القدس العربي _

2024-05-30 / 18:24
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‫8 تعليقات

  3. ربي ينصركم ويثبت اقدامكم ياهلنا في فلسطين وغزة كل الاحترام والتقدير إلى كل أحرار العالم أينما كنتم

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