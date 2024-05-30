“المياه والغابات “تصدر خرائط التنبؤ باندلاع الحرائق الغابوية

أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن شروعها في إصدار خرائط تنبؤ تحدد بدقة، وبناء على معطيات علمية، المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، بشكل يومي، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل، وذلك من أجل استباق ظاهرة الحرائق على الصعيد الوطني.

وذكر بلاغ للوكالة أنه تم تحديد الأقاليم حسب درجة الخطورة بعد تحليل البيانات المتعلقة، خصوصا، بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق، والتوقعات المناخية وكذا الظروف الطوبوغرافية للمناطق.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم تحديد درجة خطورة قصوى (المستوى الأحمر) في أقاليم طنجة أصيلة، وفحص أنجرة، والحسيمة، والناظور، ووجدة أنكاد، وتاوريرت، وتازة، وخنيفرة وبني أملال.

وأضاف أن درجة خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) حُددت في أقاليم العرائش، وشفشاون، ووزان، وصفرو، وتارودانت، وبركان، والدريوش، والرباط، والصخيرات تمارة، وسلا والقنيطرة.

أما درجة خطورة متوسطة (المستوى الأصفر)، فحددت في أقاليم تطوان، ومضيق-الفنيدق وأكادير إداوتنان.

ودعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في هذا الصدد، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها، وكذلك من طرف المصطافين والزوار، مع تفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، فضلا عن إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه