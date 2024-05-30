تطوان..الدرك يحقق في فاجعة وفاة أم و3 من أطفالها ببني حسان

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

فتحت مصالح الدرك الملكي بإقليم تطوان ، تحقيقا في المأساة التي هزت منطقة بني حسان بعد العثور على أم ميتة رفقة ثلاثة من أبنائها في ظروف لازالت غامضة .

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فالمعطيات الأولية تشير الى أن الأم لم تتحمل صدمة وفاة ثلاثة من ابنائها داخل منزل الأسرة إثر تسرب لغاز أحادي أوكسيد الكاربون ، لتقدم على انهاء حياتها شنقا في سيناريو مأساوي اهتزت على وقعه ساكنة الجماعة ومعها إقليم تطوان ككل ، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي من قبل السلطات بخصوص هذه الرواية .

جدير بالذكر أن أحد دواوير منطقة بني حسان ضواحي تطوان اهتزت أمس الأربعاء على خير وفاة ثلاثة أطفال ووالدتهم ، حيث انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الى عين المكان وقامت بفتح تحقيق تحت اشراف النيابة العامة المختصة قصد الوقوف على ظروف وملابسات الواقعة .