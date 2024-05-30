انفجار داخل باخرة بميناء الجرف الأصفر.. عامل الجديدة يحل بمكان الحادث

هبة بريس من الجرف الأصفر

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة اثر انفجار داخل غرفة محركات باخرة اثيوبية.

وحسب مصدر هبة بريس، فالانفجار وقع بشكل مفاجئ، داخل غرفة محركات الباخرة الاثيوبية المتواجدة على بعد أميال من ميناء الجرف الأصفر بالجديدة.

وأضاف ذات المصدر، أن عامل إقليم الجديدة انتقل إلى ميناء الجرف الأصفر، للوقوف شخصياً على عمليات الإنقاذ و إخماد النيران التي شبت بالباخرة، و حصر الخسائر المادية و البشرية.

كما حل بالمكان كل من القائد الجهوي للدرك الملكي و القائد الإقليمي للوقاية المدنية، و رؤساء مختلف الأجهزة الأمنية، الى جانب الاستعانة بفرق السلامة الصناعية للمجمع الشريف للفوسفاط بما تتوفر عليه من آليات مكافحة الحريق و سيارات الإسعاف.