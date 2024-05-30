هولندا ..مصرع شخص سحبته شفرات محرك طائرة بمطار شيبول

هبة بريس – متابعة

لقي شخص أمس الأربعاء، بعدما سحبته شفرات توربينات دوارة لمحرك طائرة كانت تستعد للإقلاع في مطار شيبول بأمستردام، وذلك بحسب ما أفادت به السلطات المحلية.

وقالت وسائل اعلام هولندية أن الحادثة وقعت على مدرج المطار خارج الصالات المزدحمة، بينما كانت إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الهولندية “كاي إل إم (KLM)” تستعد للإقلاع إلى بيلوند في الدنمارك.

وافادت شركة الطيران الهولندية “كاي إل إم” في بيان لها إن “الحادث وقع في مطار شيبول، إذ سقط شخص في محرك طائرة قيد التشغيل”، مضيفة أنه لقي مصرعه للأسف، لكنها لم تذكر اسمه حيث تم إجلاء الركاب من الطائرة المعنية وفتح تحقيق في الحادثة، بحسب شرطة الحدود الهولندية المسؤولة عن الأمن في أكبر مطار بهولندا.