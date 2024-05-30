ربع مليار “لجمعيات” بخريبكة ..”ضعف الأثر” يسائل الزكراني

ع. الله عياش – هبة بريس

تترقب جمعيات المجتمع المدني بخريبكة الدعم المالي ..تراقبه وتتحرك من أجله الهواتف ..هواتف تارة بريئة وتارة اخرى تشبه بالتمام سلسلة ” الكالة ” .

منقدروش نديرو ” التعميم ” في هذا الباب على اعتبار أن جمعيات تشتغل قدر المستطاع وان كان الدعم الذي تستفيد منه هذه الجمعيات محط علامات استفهام ذلك أن هناك جمعيات لا تنفد المشاريع التي تنال بها هذا الدعم .

هذه الأيام ..اطلقت الهواتف رنينها .. “ماتنساناش أخويا في الدعم” ” طلع لينا في الدعم وحنا راه ديما معاك في الانتخابات” ” بغيناك دافع علينا للحصول على الدعم ” ..تختلف العبارات والجمل بينما الغاية تبقى “الاستحواذ” على الملايين

سؤال ماشي بريء …علاش اغلب الجمعيات بخريبكة كتراهن تستافد من الدعم أديال المجلس الجماعي ..الجواب بكل اريحية لن يكون سوى ان لكل مستشار أجندة جمعوية سيدافع عنها وهذه الجمعيات تدرك تمام الإدراك انها اقرب الى المال العام من خلال بوابة “محمد الزكراني”

الاشكال في هذا المقام هو ان الحصة المالية المقدمة لهذه الجمعيات لا يعرف عنها الرأي العام أي تفاصيل بل الأنكى ان حصيلة هذه الجمعيات على ارض الميدان ليس بالسهل التعرف عليها وبالتالي سيغيب مبدأ ” ربط العطاء بالمحاسبة ”

هذه الجمعيات من حقنا كأفراد مجتمع اولا وكصحفيين ثانيا نعرفو فين كتصرف الاموال المقدمة لها ..وغير مقبول اطلاقا ان يستمر المجلس البلدي في العطاء دون التدقيق في الاعمال المقدمة كمقابل

الحديث هنا عن مايقارب 250 مليون سنتيم ستوزع على العشرات من الجمعيات …ولكن !!

سي الزكراني ..ماكيبانش لك انه العبث بعينيه وانت تدعم جمعية ما ب 5000 او 10000 او حتى 20000 درهم ؟

واش ماكيبانش لك _هذه وجهة نظر خاصة بي _ ان دعما على هذا النحو ليس سوى ” ايتاوة ” أو مصروف جيب لا يغني ولا يسمن من جوع ؟

واش غايكون منطقي جمعية عاطيها مبلغ على هذا النحو غايمكن تسولها فين صرفت هذا الدعم ؟

والسؤال موجه دائما لسي الزكراني ..ماكيبانش لك ان تقسيم الكعكة المالية على هذا الشكل يدخل في ” جبر الخواطر ” ليس إلا ؟

كيفاش انت سي الزكراني غاتوزع مايقارب 250 مليون سنتيم على العشرات من الجمعيات واحيانا مستودع البلدية ماكتكونش فيه حتى ” بولة ”

زعما الى هذا الحد تسترخصون المبلغ اعلاه في المدينة ..ماكاينش مشاريع جمعوية كبرى يمكن تمويلها وتعود أثارها على الساكنة …

سي الزكراني …ضعف الأثر” يسائلك … والهدف الأساسي هو أن يكون للدعم وقع على المواطنين ..

ختاما .. نقول هذا ولا نعني به أن هذه الجمعيات غير مسؤولة اوغير نزيهة أو أنها قامت بتحويل الدعم إلى مصدر للدخل،…لربما الأمر له ارتباط بالإختصاص أو افتقار هذه الجمعيات إلى المواكبة …