إفني : مواطنون يسائلون ايت طالب عن مصير صفقة بناء مركز صحي بمير اللفت

هو مشروع خصصت له وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبر مندوبيتها باقليم سيدي افني في نونبر 2023، تهم أشغال الأسمنت المسلح يتعلق ببناء مركز صحي حضري بمنطقة مير اللفت، بتكلفة تقديرية تقدر ب4.392.702,00 درهما مع احتساب الرسوم.

ويتساءل المواطنون عن مصير هذا المشروع بعد انتظار 6 اشهر عن إعلان طلب العروض الخاص ببناءه .

وفي نفس السياق فقد سبق للنائبة البرلمانية خديجة أروهال عن حزب التقدم والاشتراكية، توجيه سؤال كتابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، تساءلت فيه عن مستجدات مشروع بناء المركز الصحي الحضري المستوى الثاني مع مستعجلات القرب بمركز مير اللفت بإقليم سيدي ايفني، والأفق الزمني للشروع في تنفيذه والانتهاء منه.

ومن المعلوم ان منطقة مير اللفت من اهم المراكز الحضرية باقليم سيدي افني، يتوفر على كثافة سكانية وكذلك ان المنطقة تستقبل الآلاف من المصطافين خلال فصل الصيف، مما يستدعي معه تحقيق مشروع بناء المركز الصحي ومستعجلات القرب من اجل تقديم خدماتها الصحية للسكان وللزوار .