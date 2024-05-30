رومان سايس: رياض محرز أفضل لاعب عربي في العالم

هبة بريس – رياضة

اعتبر المغربي رومان سايس، أن الجزائري رياض محرز نجم الأهلي السعودي هو الأفضل في رأيه مؤكدًا أنه لاعب استثنائي بكل المقاييس ويدرك قيمته جيدًا.

وقال سايس عبر برنامج (أكشن مع وليد): “محرز فاز بلقب دوري أبطال أوروبا وحقق الألقاب مع مانشستر سيتي الإنجليزي، أعتقد أنه لم يقدم أفضل ما لديه في الدوري السعودي بعد، ولكنه أحد أفضل اللاعبين الأجانب هنا بلا شك”.

وأشار إلى أن ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب أحد أفضل حراس المرمى في العالم، ويقدم مستويات رائعة مع الهلال.