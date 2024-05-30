مراكش: متابعة ”نقاشتين” ومذكرة بحث في حق مروضان لـ”الأفاعي” بجامع الفنا

2024-05-30 / 13:11
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تابعت ابتدائية مراكش، امرأتان تمتهنان “النقش بالحناء” بساحة جامع الفنا متهمتين بالنصب، في حالة سراح، بعدما تم إيداعهن سجن لوداية، وتحديد جلسة جديدة لهن الأسبوع الاول من شهر يونيو القادم .

وكانت المتابعتين قد ظهرتا في شريط فيديو وهن يضايقن سيدة أجنبية رفقة طفلتها، تأكد فيما بعد أنها تشتغل بسلك دبلوماسي لدولة اجنبية، طالباها بمبلغ 215 درهم، مقابل نقش حناء بسيط.

وفي نفس السياق حررت الشرطة السياحية بمراكش مذكرة بحث وطنية في حق شخصين يمتهنان ترويض الأفاعي بساحة جامع الفنا ، تورطا في محاولة نصب على “يوتيوبر” ، بعد قيامه بأخذ صورة مع أحد الثعابين ليطالبانه بمبلغ 400 درهم، الشيء الذي اعتبره هذه الأخير نصب واحتيال.

2024-05-30 / 13:11
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