الحكومة تعيد الأمل للمحرومين من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب المؤشر

2024-05-30 / 14:46
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

خبر مفرح ذاك الذي أعلنه فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية و الذي يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر.

و أكد لقجع في مداخلة له خلال لقاء لفرق الأغلبية البرلمانية بأن السجل الاجتماعي مبني على معايير تقوم بإجراء تقييم للقدرة الشرائية للأسر، ليتم تحديد المستفيد منها.

و أوضح الوزير المنتدب أنه في الوقت الحالي استفادت 3,7 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، فيما تجاوز عدد الذين تقدموا بطلبات الدعم رقم 4 ملايين أسرة.

و شدد لقجع على أن الحكومة لن تقصي أي أسرة تستحق الاستفادة، حيث أنها منفتحة على إمكانية إعادة النظر في هذه المعايير و كذا في المؤشر بشكل دوري، ليصل الدعم لكل الفئات المستحقة، و لتستفيد كذلك الأسر التي تستحق رغم معطيات المؤشر الحالية.

2024-05-30 / 14:46
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‫14 تعليقات

  6. عطي الناس البقشيش بعد صراع مع هبط المؤشرة وروح ورواح بعد ان ترفع الدعم على البوطة و الزيت و …

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  7. الدعم المباشر احتقار للشعب المغربي الحر من خلال المعلومات المطلوبة واش عندك تلفون، مرحاض …

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  10. كين شريحة كبيرة من الاسر المعوزة لم تستفد من الدعم و هناك اسر ميسرة ستافدت منو صراحة هناك فوضة كبيرة في تقسيم هذا الدعم

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  14. طلع تكل الكرموس، نزل شكون كالها ليك، الطيز العكري، تبوردو علينا كيما بغيتو، الفلوس لي خسرها الشعب ف السيبيرات و جميع الأوراق و سير و اجي للمقاطعات كتر من ديك الدعم، دبا الشوط الثاني، سيرو …..، نتوما و داك الدعم.

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