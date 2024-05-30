الحكومة تعيد الأمل للمحرومين من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب المؤشر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

خبر مفرح ذاك الذي أعلنه فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية و الذي يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر.

و أكد لقجع في مداخلة له خلال لقاء لفرق الأغلبية البرلمانية بأن السجل الاجتماعي مبني على معايير تقوم بإجراء تقييم للقدرة الشرائية للأسر، ليتم تحديد المستفيد منها.

و أوضح الوزير المنتدب أنه في الوقت الحالي استفادت 3,7 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، فيما تجاوز عدد الذين تقدموا بطلبات الدعم رقم 4 ملايين أسرة.

و شدد لقجع على أن الحكومة لن تقصي أي أسرة تستحق الاستفادة، حيث أنها منفتحة على إمكانية إعادة النظر في هذه المعايير و كذا في المؤشر بشكل دوري، ليصل الدعم لكل الفئات المستحقة، و لتستفيد كذلك الأسر التي تستحق رغم معطيات المؤشر الحالية.