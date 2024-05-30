الحكومة تعيد الأمل للمحرومين من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب المؤشر
هبة بريس ـ الدار البيضاء
خبر مفرح ذاك الذي أعلنه فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية و الذي يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر.
و أكد لقجع في مداخلة له خلال لقاء لفرق الأغلبية البرلمانية بأن السجل الاجتماعي مبني على معايير تقوم بإجراء تقييم للقدرة الشرائية للأسر، ليتم تحديد المستفيد منها.
و أوضح الوزير المنتدب أنه في الوقت الحالي استفادت 3,7 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، فيما تجاوز عدد الذين تقدموا بطلبات الدعم رقم 4 ملايين أسرة.
و شدد لقجع على أن الحكومة لن تقصي أي أسرة تستحق الاستفادة، حيث أنها منفتحة على إمكانية إعادة النظر في هذه المعايير و كذا في المؤشر بشكل دوري، ليصل الدعم لكل الفئات المستحقة، و لتستفيد كذلك الأسر التي تستحق رغم معطيات المؤشر الحالية.
13 تعليقات
الدعم مباشر ولكن الشروط باش توصل للدعم المباشر معقدة ومشربكة ومخربقة
علاش الفلاحة صغار مرفوضين من الدعم
دعم لزيادة الفقر
الله ايسر الأمور للجميع
هادشي داروه بدووون دراسة
بمعنى كيخربقو ومغادييينش فطريق الصحيح
عطي الناس البقشيش بعد صراع مع هبط المؤشرة وروح ورواح بعد ان ترفع الدعم على البوطة و الزيت و …
الدعم المباشر احتقار للشعب المغربي الحر من خلال المعلومات المطلوبة واش عندك تلفون، مرحاض …
مرة طلعوا المؤشر مرة اهبطوه
مبغينش الدعم بغينا المعيشة ترجع كيف كانت
كين شريحة كبيرة من الاسر المعوزة لم تستفد من الدعم و هناك اسر ميسرة ستافدت منو صراحة هناك فوضة كبيرة في تقسيم هذا الدعم
مزالين ناس معندهومش عشا ليلا ومستفدوش من الدعم
مبغيناش الدعم الدعم الحقيقي هو المواطن اكون عندوالحق في العيش الكريم
أتمنا يارب