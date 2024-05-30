“السرقة بالخطف” تجر عشرينيا للاعتقال بانزكان

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان، يوم أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف شكلت موضوع شريط متداول بتطبيقات التراسل الفوري.

وكانت فرقة الشرطة القضائية بإنزكان قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات المكثفة على خلفية تسجيل شكاية سيدة بشأن تعرضها للسرقة بالخطف يوم الإثنين الماضي، وهو ما أسفر عن تشخيص هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه صباح الأربعاء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.