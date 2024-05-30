“السرقة بالخطف” تجر عشرينيا للاعتقال بانزكان
هبة بريس
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان، يوم أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف شكلت موضوع شريط متداول بتطبيقات التراسل الفوري.
وكانت فرقة الشرطة القضائية بإنزكان قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات المكثفة على خلفية تسجيل شكاية سيدة بشأن تعرضها للسرقة بالخطف يوم الإثنين الماضي، وهو ما أسفر عن تشخيص هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه صباح الأربعاء.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
5 تعليقات
تحية وتقدير للشرطة القضائية على تفاعل مع هذا المجرم وتم القبض عليه تحت الحراسة القضائية ألف شكر لكل الجهات الأمنية المختصة على مجهوداتهم الجبارة لحماية المواطنين من هؤلاء المجرمين .
مثل هؤلاء اللصوص الذين يفسدون البلاد بارتكاب أفعال غير اخلاقية يجب على السلطات القضائية أن تحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات أو أكثر حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
عدم إطلاق سراحه حتى تصل السلطة القضائية إلى الحقيقة ومدبر هذه الحرائم لان هناك رئيس العصابة يجب القبض عليهم لأنها قضية خطيرة جدا وتشكل خطورة كبيرة على المواطنين.
السارق والسارقة اقطعوا أيديهم بحكم القصاص وهذا هو شرع الله تعالى طبقوه جزاكم الله خيرا.
اللهم لطفك بعبادك والبلاد من كل الفواحش والمناكر اللهم آمين 🤲