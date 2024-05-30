تصنيف: المغرب ضمن أفضل الدول لاستمتاع الفرنسيين بتقاعد جيد
هبة بريس
اختير المغرب ضمن قائمة مختصرة تضم 21 دولة حول العالم، صنفتها يومية “لوفيغارو” الفرنسية، كوجهات مثالية للفرنسيين للاستمتاع بتقاعد جيد.
وأجرت “لوفيغارو” هذا التصنيف في قائمتها لعام 2024 للدول الأكثر إقبالا من طرف المتقاعدين الفرنسيين، والتي توفر ظروفا جيدة للاستقرار، وذلك على أساس تحليل مفصل لـ 28 معيارا، من بينها الأمن والبيئة المعيشية والنظام الصحي والترفيه وتكلفة المعيشة والثقة ومتعة الحياة والجاذبية.
وتم اختيار هذه الدول، وفقا لعدد من المعايير المتمثلة أساسا في وجود ألف متقاعد فرنسي على الأقل يعيشون فيها حتى 31 دجنبر 2023، وفقا لأرقام الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة، ووجود مليون نسمة على الأقل، ووجود منطقة خضراء واحدة على الأقل (يقظة عادية) تكون أكبر من مدينة داخل البلد المعني ووفقا للخريطة الأمنية لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، قبل التقييم الدقيق للدول المختارة بناء على معايير الـ 28 التي حددتها “لوفيغارو” لإعلان تصنيفها.
9 تعليقات
لا أظن أن المغرب يصنف من ضمن افضل الدول للاستمتاع بالتقاعد الفرنسيين !!! من أي ناحية تصنف ؟؟؟
هل تصنف من ناحية الغلاء أو الفنادق التي أصبحت سمعتها سيئة أم ماذا 😟 ؟؟؟
بلادي من أجمل البلدان من ناحية الطبيعة وجمالها وكذالك الأمن والأمان والاستقرار حقظ الله وطننا شعبا وملكا من كل شر
فهي تستحق التصنيف في مراتب الأولى لأنني بدون مبالغة فهي تستحق اكثر.
هذا مشرف جدا لنا ولكن لو ينعكس ذلك على مستوى الاقتصاد الوطني لصالح المواطن الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
في السنوات الأخيرة تراجع مستوى السياحة الأجنبية بشكل كبير بسبب انتشار المستغلين الأجانب في ارتفاع تكاليف السياحة وهذا راجع إلى عدم المراقبة والكل يلغي بلغته …
يجب على كل فئات المجتمع المغربي ان يحتفظ بهذا التصنيف والفاهم يفهم وشعرنا الله الوطن الملك.
الحمدلله على نعمة الإسلام ونعم المغرب من طنجة إلى الكويرة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وسدد خطاه دائما يتجه إلى المسار الصحيح.
بكل صراحة المستفيد الوحيد هم المناصب العليا التي تحسن السياحة لأصحاب الفنادق والمتاجر الكبيرة لهم العملة الصعبة وحدث ولا حرج 😬