بعد صراع طويل مع “السرطان”.. وفاة بطلة مسلسل “ثمن الحب” التركي

2024-05-30 / 10:37
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هبة بريس – وكالات

توفيت الممثلة التركية غولشاه جوم أوغلو، التي لعبت دور البطولة في العديد من المسلسلات التلفزيونية بما في ذلك Forget Me Not، وHigh Society، وTown Doctor.

وقالت صحيفة “حريات” التركية، إن الفنانة رحلت عن 38 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلن زوج غولشاه جوم أوغلو، جوخان جونال، الخبر الحزين عبر صفحته في إنستغرام، قائلًا: “للأسف، فقدت زوجتي العزيزة غولشاه جوم أوغلو، بهجة حياتي، وأم ابنتنا الجميلة”.

كما ودعت الممثلة سيرين كاراكوج، بمنشور على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيه: “يا غولشاه، يا صديقتي الجميلة. لقد رحلت.. لا تدع المكان الذي ذهبت إليه يؤذيك”.

2024-05-30 / 10:37
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