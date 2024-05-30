بعد صراع طويل مع “السرطان”.. وفاة بطلة مسلسل “ثمن الحب” التركي
هبة بريس – وكالات
توفيت الممثلة التركية غولشاه جوم أوغلو، التي لعبت دور البطولة في العديد من المسلسلات التلفزيونية بما في ذلك Forget Me Not، وHigh Society، وTown Doctor.
وقالت صحيفة “حريات” التركية، إن الفنانة رحلت عن 38 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.
وأعلن زوج غولشاه جوم أوغلو، جوخان جونال، الخبر الحزين عبر صفحته في إنستغرام، قائلًا: “للأسف، فقدت زوجتي العزيزة غولشاه جوم أوغلو، بهجة حياتي، وأم ابنتنا الجميلة”.
كما ودعت الممثلة سيرين كاراكوج، بمنشور على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيه: “يا غولشاه، يا صديقتي الجميلة. لقد رحلت.. لا تدع المكان الذي ذهبت إليه يؤذيك”.
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كانت ممثلة رائعة جدا حيث قدمت الكثير من الأدوار المميزة مثل مسلسل ثمن الحب الذي قدمته الفنانة التركية الشهيرة رحمها الله.
بكل بساطة المسلسلات التركية في رأيي أنها ثلوت عقول النساء المغربيات اللواتي لا مشغل لهن إلا ضياع الوقت في مشاهدتها وبالأخص مسلسل سامحني التي كانت أجزاؤه مملة أما مسلسل ثمن الحب فأنا لم اشاهده ولم اعرف بطلته . المهم على كل حال اللهم ارحمها واغفر لها وتجاوز عن سيئاتها .
ما الغاية من هذه المسلسلات التركية التي كانت مجرد ضياع الوقت وانحراف بناتنا وأبنائنا عن طريق الصواب نطالب من القنوات التلفزيونية المغربية بمقاطعتها..
لقد خطفها الموت من الساحة الفنية التركية ولكن الموت لا هروب منها هذا قدر الله إنا لله وإنا إليه راجعونا
كل نفس ذائقة الموت ولكن للأسف الشديد ليست بهذه الطريقة المحزنة التي خلفت حزنا شديدا في نفوس الكثيرين من متتبعيها وعائلتها وبالأخص زوجها الذي كان دائما يساندها في حياتها الزوجية وحتى في مرضها إلى أن رحلت عنه ، اللهم ارحمها وتجاوز عن سيئاتها .
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها وأكرم مثواها واغفر ذنوبها ووسع مدخلها .
كلنا راحلون ولن يبقى بها إلا وجه الله تعالى سواء كان مريضا أم معافا سيأتي يومنا ونرحل ويبقى لن سوى ذكريات فقط ، اللهم ارحمها بواسع رحمتك.
مرض السرطان هو مرض يصيب الإنسان منذ القدم وكانت تكثر فيه الموت بسبب عدم القدرة عليه ماديا ولكن اليوم أصبح الإنسان يتعايش معه وهو علاج فقط وليس له دواء يتعالج منه الإنسان بصفة نهائية رغم التطور العلمي والتكنولوجي في مجال الطب. كانت فنانة جميلة جدا ولكن خطفها المرض منا وأدى بها إلى الوفاة اللهم ارحمها واغفر لها ووسع قبرها إنا لله وإنا إليه راجعون .