شركة CTM.. من الحافلات لحيازة رخصة النقل البحري بين طنجة و طريفة

2024-05-30 / 11:38
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تواصل شركة CTM المتخصصة في النقل تعزيز حضورها في السوق المغربية كواحدة من العلامات الأكثر شهرة و نجاحا خاصة في ظل الثقة الكبيرة التي تحظى بها من طرف المغاربة مستعملي وسائل النقل العمومي الذين يستعملون حافلات “ستيام” كخيار أول و مثالي للسفر في الحافلات نظير الجودة التي تقدمها الشركة.

و لتطوير أنشطتها، لم تكتف شركة CTM أو الشركة المغربية للنقل، بحافلاتها العادية بل أضافت خدمات يمكن تصنيفها في خانة خمسة نجوم Premium، و هو ما ضاعف من شريحة و قاعدة زبنائها.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فالشركة المتخصصة في النقل عبر الحافلات و توصيل الطرود و الإرساليات، اقتحمت مجالا جديدا هو النقل البحري بين المغرب و إسبانيا.

و في هذا الصدد، تمكنت شركة “ستيام” من الظفر برخصة النقل البحري بين ميناء طنجة المدينة و ميناء طريفة، و هي الرخصة التي كانت تحوزها سلفا شركة “إنتر شيبينغ” التي تتخبط في مشاكل تدبيرية جعلة مديونيتها تتضاعف بشكل ملحوظ.

و موازاة مع تحصلها على الرخصة القانونية لاستغلال الخط البحري السالف الذكر، بادرت CTM لإصدار سندات عن طريق الاكتتاب الخاص بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون درهم لفائدة مستثمرين مؤهلين، حيث أن هذا الإصدار سيسمح للشركة بتمويل الاستحواذ على 51% من رأسمال شركة النقل البحري Africa Morocco Link لتحسين تكاليف تمويلها وتنويع مصادره.

2024-05-30 / 11:38
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‫2 تعليقات

  1. تطبلون لهاد الشركة AML مسيطرين عليها اليونانيين اكبر شفارة وقراصنة في البحر الأبيض المتوسط

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