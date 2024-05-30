طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية، وغرب الأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد، في حين سيكون الطقس حارا نسبيا بالمنطقة الشرقية وبشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا فوق مناطق الأطلسين الكبير و المتوسط، وشرق الريف و المنطقة الشرقية، فضلا عن سقوط قطرات مطرية جد خفيفة فوق السواحل الوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

وخلال الليل و الصباح، سيلاحظ تشكل سحب منخفضة و كتل ضبابية فوق سهول المحيط الأطلسي الوسطى، والواجهة المتوسطية وبالأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس و المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 24 و 30 درجة بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وتادلة و أقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 17 و 23 درجة في ما تبقى من جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا طفيفا أو لن يطرأ عليها أي تغيير مهم بوجه عام.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، و قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.