مغاربة يلجؤون لطرق جديدة لاقتناء أضاحي العيد

مع اقتراب عيد الأضحى، والإقبال المتزايد على اقتناء الأضاحي ، ابدع المغاربة في اللجوء لطرق جديدة عوض التقليدية التي تعتمد على ” الشناقة ” كما جرت العادة مند عقود من الزمن، حيث كان المغاربة تحت رحمة هؤلاء والزيادات التي يفرضونها في الأسواق .

وشكلت هذه المناسبة وما قبلها ، خيارا امام المغاربة للبحث عن بديل لهم من ” الشناقة ” حينما اشتعلت الأسعار بسبب هؤلاء في الأسواق المغربية، مما دفع المستهلكين للبحث عن خيارات شراء بديلة.

جزء كبير من المغاربة ، بات يتوجه نحو الشراء المباشر من الضيعات لتجنب الوسطاء، بينما يفضل آخرون الأسواق الممتازة الكبرى لشراء الأضحية دون ” وسيط ” .

ومن احدث الطرق التي نهجها بعض المغاربة هي منصات إلكترونية توفر خدمة التوصيل المنزلي.

هذه المنصات باتت تحظى بإقبال كبير، حيث تتيح للمشترين معلومات تفصيلية عن الأضاحي وإمكانية الشراء المباشر من المربين.

من نهجوا هذا الأسلوب الجديد في اقتناء اضاحي العيد، تمكن المشتري عبر المنصة من دفع مبلغ تسبيق قدره 600 درهم، على أن يُكمل الدفع خلال 48 ساعة، مما يسهل عملية الشراء ويضمن الجودة والراحة للمستهلكين.