العثور على أم ميتة رفقة ثلاثة من أبنائها ضواحي تطوان

هبة بريس – مكتب طنجة

عثر على سيدة زوال اليوم الأربعاء 29 ماي الجاري ، جثة هامدة رفقة ثلاثة من ابنائها بدوار حلحالة التابع لمنطقة بني حسان إقليم تطوان.

وقالت مصادر محلية إن شكوكا تحوم حول اقدام الهالكة على وضع حد لحياتها شنقا بعدما فجعت في وفاة ثلاثة من ابنائها بسبب تسرب للغاز أحادي أكسيد الكربون ( البوتان) .

واستنفر الحادث السلطات المحلية التي انتقلت الى عين المكان رفقة عناصر الدرك الملكي قصد الوقوف على حيثيات الواقعة المفجعة .