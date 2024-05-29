حقق المرتبة الثالثة عالميا..استقبال حار للبطل العالمي في حمل الأثقال “نزار” بطنجة

2024-05-29 / 21:54
0

2024-05-29 / 21:54
0

مقالات ذات صلة

”جايتيكس أفريكا”…توقيع اتفاقية بين وزارة الانتقال الرقمي وصندوق الإيداع…

2024-05-29 / 22:16

حديقة الحيوان الوطنية بالرباط تنظم مؤتمرها العلمي السادس حول…

2024-05-29 / 17:07

تطوان : وفاة مغربي وسط القنصلية الإسبانية بعد رفض…

2024-05-29 / 16:41

الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي و ضحايا إنتهاك حرية…

2024-05-29 / 15:26

موظفو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية ”لونسا” يحتجون

2024-05-29 / 15:25

كلمة عزيز أخنوش خلال افتتاح فعاليات أكبر معرض للتكنولوجيا…

2024-05-29 / 14:25

أشهر قائد بالحي الحسني في كازا…يشن حملة ضد ”…

2024-05-29 / 13:38

كلمة غيثة مزور خلال افتتاح فعاليات أكبر معرض للتكنولوجيا…

2024-05-29 / 13:34

وجدة .. مدرب المولودية يدخل في مناوشات مع الجماهير…

2024-05-29 / 00:17

نابي :” جمهور الجيش عنصر تكتيكي أستخدمه في المباريات”

2024-05-29 / 00:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى