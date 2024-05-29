إنفانتينو للمنتخب المغربي: أبهرونا كما فعلتم في المونديال

2024-05-29 / 21:14
8

هبة بريس / رياضة

بعث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، رسالة دعم وتشجيع لعناصر المنتخب المغربي الأولمبي التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونشر انفانتينو فيديو للمنتخب المغربي أثناء مشاركته المتميزة في كأس العالم قطر 2022، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وأرفقه بالقول “حظ سعيد للمنتخب المغربي الذي سيشارك في الألعاب الأولمبية باريس 2024 .. نتمنى أن تبهرونا كما فعلتم في مونديال 2022”.

2024-05-29 / 21:14
8

مقالات ذات صلة

أنس جابر تبلغ الدور الثالث من بطولة رولان غاروس

2024-05-29 / 21:35

“طارق السكتيوي يوجه الدعوة إلى 26 لاعبا لمواجهة بلجيكا

2024-05-29 / 20:26

ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل حارس في الدوري السعودي

2024-05-29 / 20:03

المغرب يخطف جوهرة مونبيلييه من فرنسا

2024-05-29 / 18:52

إنفانتينو: حظ سعيد للمنتخب المغربي في أولمبياد باريس

2024-05-29 / 15:47

رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع المدرب الألماني هانز فليك

2024-05-29 / 13:38

البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يعزز الصدارة والرجاء يواصل المطاردة…

2024-05-28 / 21:39

رسميا.. إسماعيل صيباري يجدد عقده مع آيندهوفن

2024-05-28 / 20:54

“الركراكي” يكشف أسباب عودة سايس إلى لائحة الأسود

2024-05-28 / 14:39

الركراكي: سأعتمد على رحيمي في مراكز مختلفة

2024-05-28 / 13:09

‫8 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى