وفد عسكري مغربي أمريكي رفيع المستوى يقوم بزيارة للمستشفى الطبي بطاطا

قام وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، بزيارة للمستشفى الطبي الجراحي الميداني الذي أقيم على مستوى جماعة أقا (إقليم طاطا).

ولدى وصولهم إلى موقع المستشفى، تابع أعضاء الوفد برئاسة الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (USAFRICOM)، شروحات حول أهداف هذه المبادرة الطبية الإنسانية، والموارد البشرية واللوجيستية التي تمت تعبئتها من أجل إنجاح العملية، وطبيعة الخدمات المقدمة للساكنة المحلية.

ويندرج هذا المستشفى الطبي، الذي عبأ فرق طبية مكونة من أطباء وممرضين من القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي، في إطار الأنشطة الإنسانية الموازية للتدريبات المغربية الأمريكية المشتركة “الأسد الإفريقي 2024″، التي تنظم بناء على التعليمات السامية لصاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

ويقدم هذا المستشفى، الذي شرع في تقديم خدماته منذ 16 ماي الجاري وحتى 31 منه، خدمات طبية وجراحية وإجتماعية لفائدة الساكنة المحلية، تهم على الخصوص، تخصصات أمراض القلب، الأنف والأذن والحنجرة، طب الأطفال، الطب الباطني، أمراض النساء، الفحص بالأشعة، طب الأسنان وطب العيون.

كما تستفيد الساكنة من عمليات توزيع نظارات طبية وأدوية بالمجان، إضافة إلى التلقيح ضد وباء الحصبة.

إثر ذلك، قام الوفد الذي ضم أيضا سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، بونيت تالوار، بزيارة إلى فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير في أقا.

تجدر الإشارة إلى المناورات العسكرية الواسعة النطاق “الأسد الإفريقي 2024” (من 20 إلى 31 ماي الجاري)، تعد أكبر مناورة تُجرى في إفريقيا، وملتقى هاما تتبادل فيه الأطر العسكرية المعلومات والإجراءات والخبرات، لا سيما في مجالي التكوين والتدريب المشترك.

وتؤكد الدورة العشرين من تمرين الأسد الإفريقي، استدامة التعاون بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية، انسجاما مع الروابط التاريخية المتينة القائمة بين البلدين.