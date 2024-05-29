بركان .. تكريم الاستاذ محمد مضران الذي وهب مكتبته الخاصة لمدرسة للتعليم العتيق

هبة بريس : وجدة

نظم المجلس العلمي المحلي لاقليم بركان بالتعاون مع جمعية خيركم لخدمة القرآن الكريم وعلومه امس الثلاثاء 28 ماي الجاري بمدرسة الإمام نافع للتعليم العتيق ببركان، حفلا تكريميا للأستاذ محمد مضران الذي آثر حبه للكتاب وعلاقته الوطيدة بالمكتبة، حيث وهب مكتبته الخاصة كلها لمدرسة الإمام نافع الخاصة للتعليم العتيق بركان والتي تضم 6900 كتابا باللغة العربية، و180 كتابا باللغة الفرنسية، وذلك بحضور محمد علي حبوها عامل إقليم بركان، محظد جلول رئيس المجلس الإقليمي، العلامة مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهه الشرق، رؤساء المجالس العلمية، ممثلي الهيئة القضائية في المحاماة، ممثلي المجالس المنتخبة، رئيس جمعية خيركم.

هاته المبادرة الرائعة التي تركت صدى طيبا لدى الطلبة، التي ستسهم في نشر الحضارة والقيم الدينية والمعرفية، كما يعزز التفكير النقدي والإبداعي لدى الأجيال الصاعدة، مما يمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل، وبالتالي تعد المكتبات فضاءات تفاعلية تشجع على البحث والتعلم المستمر.