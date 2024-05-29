“طارق السكتيوي يوجه الدعوة إلى 26 لاعبا لمواجهة بلجيكا

2024-05-29 / 20:26
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وجه طارق السكتيوي، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي الدعوة إلى 26 لاعبا، استعدادا للمباراة الودية التي ستجمع يوم الثلاثاء 4 يونيو المقبل، بين المنتخب الوطني ونظيره البلجيكي، على أرضية ملعب المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، بداية من الساعة الثامنة مساء.

وتدخل هذه المباراة الودية في إطار استعدادات المنتخب الوطني الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية التي ستجرى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكانت قرعة الألعاب الأولمبية قد وضعت المنتخب الوطني الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانت منتخبات : الأرجنتين؛ أوكرانيا والعراق.

فيما يلي لائحة المنتخب الأولمبي

2024-05-29 / 20:26
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