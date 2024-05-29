الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية سادسة

بعد ساعات قليلة من إعلان استهداف ست سفن في ثلاثة بحور، أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، مساء الأربعاء، إسقاط طائرة تجسس أمريكية (إم كيو ناين)؛ وهي السادسة من ذات الطراز التي يتم إسقاطها في الأراضي اليمنية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، “نجحت قوات الدفاع الجوي في القواتِ المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) فجرَ الأربعاءِ في إسقاطِ طائرة أمريكية نوع إم كيو ناين أثناء تنفيذِها مهامَ عدائية في أجواء محافظة مأرب”.

وأوضح “لقد تمَّت عملية الاستهداف بصاروخ أرض جو محلي الصنع”. وأكد أن عملية الإسقاط “جاءت بعدَ أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في أجواء محافظة البيضاء”.

وذكر أن هذه الطائرة هي “السادسة التي تمَّ إسقاطُها من هذا النوعِ خلال معركة الفتح الموعود والجهادِ المقدس دعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطيني”.