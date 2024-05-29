عائلات المغاربة المحتجزين بميانمار تطالب “بوريطة” بالتدخل

2024-05-29 / 19:20
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هبة بريس _ الرباط

وجهت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، اليوم الأربعاء، رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة،

وطالبت العائلات بالتدخل العاجل لفك احتجاز أبنائها من طرف عصابات صينية للاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية.

وناشدت عائلات الضحايا وزير الخارجية للتدخل العاجل والفعال لتحرير أبنائها المحتجزين في معسكرات صينية، وضمان عودتهم لأرض الوطن سالمين، بعدما تجاوز احتجاز بعضهم سبعة أشهر.

وسجلت العائلات إلى أنها وجهت شكاياتها إلى وزارة الخارجية وقدمت كل الإفادات لسفارة المغرب بالتايلاند، بخصوص اختطاف أبنائها فوق التراب التايلاندي، كما نظمت وقفتين احتجاجيتين؛ الأولى أمام ملحقة الوزارة، والثانية أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية، كما عقدت ندوة صحافية، ووجه الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة بهذا الخصوص.

وقالت العائلات إنها تشعر بالغبن والتخلي عنها وعن أبنائها في هذه المحنة الإنسانية التي لا تشرف صورة المغرب، متأسفة لكون زيارة وزير الخارجية للصين التي لم تجد أي صدى لملف المختطفين المغاربة بميانمار على جدول أعمالها

2024-05-29 / 19:20
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‫5 تعليقات

  2. صبر جميل واكيد سيعود كل الشباب إلى وطنهم ودويهم فاجهزتنا الاستخباراتية ستبلي البلاء الحسن كما عهدناهم دائما لأنهم يعملون في صمت واكيد أننا سنسمع اخبار صارة عن شبابنا المحتجزين في الأيام المقبلة ..

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