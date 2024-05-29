ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل حارس في الدوري السعودي
هبة بريس /. رياضة
توج الدولي المغربي ياسين بونو، حامي عرين الهلال بجائزة افضل حارس مرمى في الدوري السعودي هذا الموسم.
وجاء تتويج بونو بهذه الجائزة بعدما قدم موسما مميزا مع فريقه وقاده للتتويج بلقب الدوري عن جدارة واستحقاق.
ولعب بونو هذا الموسم 31 مباراة مع الهلال في الدوري، تلقى خلالها 20 هدفا فقط، كما حافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة.
6 تعليقات
بصحتو يستاهل كتر ..
السد المنيع الذي لا تخترقه كرة القدم..
ياسين بونو أفضل حارس مرمى في العالم..
بغيت غير نفهم هادو لي ماشيين لميانمار واش بعقلهم بنادم طماع لواحد درجة لا توصف..
مسيرة موفقة يارب..
يجب أن يتوج بجائزة أحسن حارس مرمى في العالم..