“اتصالات المغرب” تقدم مجموعة من الخدمات بمعرض جيتيكس 2024

2024-05-29 / 17:07
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هبة بريس – مراكش

تشارك مجموعة اتصالات المغرب، المتواجدة في 11 دولة إفريقية، في النسخة الثانية من معرض جيتكس إفريقيا 2024 باعتبارها مشغلاً مُلتزمًا في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات المبتكرة.

وبعد مشاركتها الناجحة في معرض جيتكس 2023، تعود مجموعة اتصالات المغرب في هذه النسخة بباقة من الخدمات المبتكرة التي صُممت خصيصا لمواكبة الشركات في تحولها الرقمي عن طريق توفير أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الاتصال وأمن المعلومات من بينها :

– المنصة الجديدة Market Place MT Cloud التي تقدمها اتصالات المغرب، وهي 100% رقمية مخصصة للشركات، و توفرلزبنائها مجموعة من الحلول السحابية المدارة SaaS Cloudاستجابة لاحتياجاتهم من البنية التحتية والأمن السيبرانيومستلزمات أدوات الإنتاجية؛

– تشكيلة واسعة ومتنوعة من حلول العمل المشترك، وتنظيم الحملات، وإدارة العلاقات مع الزبناء، وتحليل البيانات، وإدارة المشاريع، من أجل تسيير أنشطة الأعمال بفعالية وفاعلية أكبر؛

– حلول SD-WAN للتشْغِيل الآلِي وتبسيط عمليّات التسيير والتطوير والأمان لشبكات WAN للشركات.

كما سيتم تمثيل مجموعة اتصالات المغرب ببعدها الإفريقي من خلال عرض أحدث الحلول المبتكرة التي تقدمها فروعها في أفريقيا ”Moov Africa“، بما في ذلك:

– منصة التلفاز Moov TV الجديدة والفيديو حسب الطلب، التي توفّر تجربة تلفزية متميزة، بالإضافة إلى محتوى VoD غني مع ميزة إعادة التشغيل.

– البطاقة المرتبطة بحساب Moov Money، والتي تمكّن الزبناء من إجراء عمليات شراء آمنة عبر الأنترنت أو عبر أجهزة الدفع الإلكترونية، والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي.

إن حضور مجموعة اتصالات المغرب في هذا الحدث الهام في مجال تكنولوجيا الأعمال هو تأكيد آخر لريادة المجموعة في مجال التكنولوجيا ومكانتها بوصفها شركة بارزة في مواكبة التحول الرقمي لزبنائها.

وباعتبار التزامها في تقليص الهوة الرقمية، فإن المجموعة تحرص على ضمان توفير أوسع تغطية لشبكات الاتصالات في مختلف المناطق، بالإضافة إلى ضمان وصول التقنيات الجديدة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.

2024-05-29 / 17:07
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