بعد نفيها ل”صورة القبلة”.. لماذا لم تقاضي بنعلي “الصحيفة الأسترالية”؟

هبة بريس – الرباط

اهتزت الصحف الدولية والوطنية، خلال اليومين الأخيرين، بسبب تداول صورة حميمية تزعم أنها تجمع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي برجل أعمال أسترالي.

وفي هذا الصدد، نفت الوزيرة في بيان صدر يوم أمس الثلاثاء، بشكل قاطع علاقتها بالصورة بالمتداولة، مشددة على أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما.

وأكدت الزيرة التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد من جهة ثانية.

الوزيرة، شددت على أنها تتحفظ بحقها “في اللجوء عند الاقتضاء إلى سلك كافة الإجراءات والمساطر القانونية المتاحة دفاعا عن مصالحها ومصالح الوزارة، ضد كل من سيثبت تورطه أيا كان مركزه، فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما” وفق البيان نفسه

بيان الوزيرة بنعلي، أعقبه تساؤلات عدد المتتبعين للشأن السياسي حول أسباب تريثها في متابعة الصحيفة الأسترالية قضائيا.

واعتبر عدد من المتتبعين، أن “ادعاء” الصحيفة الأسترالية بأن الوزيرة بنعلي هي بطلة صورة “القبلة الحميمية” واتهامها باستغلال منصبها لتمرير صفقات لصالح رجل الأعمال الأسترالي، اتهامات خطيرة وتستدعي اللجوء بشكل مستعجل للقضاء.

وتساءل المتتبعون حول سبب عدم إعلان الوزيرة بنعلي، مقاضاتها للصحيفة الأسترالية بشكل مباشر، خاصة بعد اقدام صحف أخرى على نشر أخبار تؤكد علاقة بنعلي بالميلياردير الأسترالي.