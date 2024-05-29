موظفو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية ”لونسا” يحتجون

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تعليق واحد
يجب الإلتفات لمطالب مستخدمي مكتب ONSSA فمهامهم الجسام وسهرهم يتوجب على وزارة الفلاحة ووزارة الميزانية الإستجابة لمطالبهم