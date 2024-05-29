موظفو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية ”لونسا” يحتجون

2024-05-29 / 15:25
1

2024-05-29 / 15:25
1

مقالات ذات صلة

طنجة..انطلاق الدوري الدول ابن بطوطة لكرة القدم في نسخته…

2024-05-30 / 12:15

لقاء تواصلي في الخميسات: استعراض خدمات التعليم الخاص والضمان…

2024-05-30 / 09:49

ساكنة دوار زبزاط باقليم ميدلت تخرج عن صمتها و…

2024-05-30 / 00:49

حصري : الفنانة بلقيس تفكر في الاستقرار بمدينة تطوان…

2024-05-29 / 23:09

”جايتيكس أفريكا“…تقنية جديدة لفائدة الأشخاص فاقدي البصر تمكنهم من…

2024-05-29 / 23:00

أكبر تظاهرة للتكنولوجيا بأفريقا…توقيع اتفاقية الأول من نوعها بالمغرب…

2024-05-29 / 22:30

إطلاق النسخة الخامسة لجائزة الإمارات للطاقة

2024-05-29 / 22:19

”جايتيكس أفريكا”…توقيع اتفاقية بين وزارة الانتقال الرقمي وصندوق الإيداع…

2024-05-29 / 22:16

حقق المرتبة الثالثة عالميا..استقبال حار للبطل العالمي في حمل…

2024-05-29 / 21:54

حديقة الحيوان الوطنية بالرباط تنظم مؤتمرها العلمي السادس حول…

2024-05-29 / 17:07

تعليق واحد

  1. يجب الإلتفات لمطالب مستخدمي مكتب ONSSA فمهامهم الجسام وسهرهم يتوجب على وزارة الفلاحة ووزارة الميزانية الإستجابة لمطالبهم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى