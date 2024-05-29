إنفانتينو: حظ سعيد للمنتخب المغربي في أولمبياد باريس

2024-05-29 / 15:47
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تفاعل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مع مشاركة المنتخب الوطني المغربي في أولمبياد باريس 2024.

ونشر رئيس “فيفا” مقطع فيديو في حسابه الرسمي على “إنستغرام” يوثق لبعض مباريات أسود الأطلس وعلق عليه بالقول: “حظ سعيد للمنتخب المغربي في بطولة كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية بفرنسا”.

وأضاف: “نتمنى أن تبهروا عالم كرة القدم، كما فعلتم خلال كأس العالم قطر”.

يشار إلى أن قرعة مسابقة كرة القدم الرجالية في أولمبياد باريس وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأرجنتين وأوكرانيا والعراق.

2024-05-29 / 15:47
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