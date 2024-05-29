امهيدية يواصل حربه على “العشوائي” بهدم عدد من محلات بيع مواد البناء بعين الشق

2024-05-29 / 16:27
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يبدو أن الوالي محمد امهيدية مصمم كامل العزم على إنهاء فوضى البناء العشوائي في الدار البيضاء و احتلال الملك العام دون سند قانوني، حيث يواصل حملاته على مختلف مظاهر الفوضى بالمدينة المليونية.

و في هذا الصدد، كان لعين الشق نصيب من حرب امهيدية ضد “العشوائي” خاصة أن المنطقة كانت معروفة بانتشار عدد من محلات بيع مواد البناء المعروفة ب”الكلسة”.

و تم هدم العشرات من هاته المحلات التي كان أصحابها يحتلون الملك العام في مدخل المدينة الجنوبي دون سند قانوني، و كانوا يستغلون أراضي الدولة لسنوات بل إن منهم من تطاول حتى على أراضي الخواص عبر تشييد براريك و “كلسات” ضخمة، علما أن الحملة مازال متواصلة للقطع مع كل مظاهر احتلال الملك العام بعين الشق إسوة بباقي مناطق الدار البيضاء.

2024-05-29 / 16:27
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‫10 تعليقات

  8. حسبي الله ونعم الوكيل العشوائية في التسير قبل البناء. اين كان القائد أو الجهة المسؤولة أثناء البناء

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  10. هاد المحلات عندهم عقد كراء مع مديرية أملاك الدولة الضومين منذ تمانينيات القرن الماضي. لايمكن إفراغ هذه الكلسات دون إعطاء بديل لهم. هناك شركات لها حقوقها و التزاماتها مع العمال و تؤدي الضرائب للدولة و تساهم في الدورة الاقتصادية للبلاد… تنظيف المنطقة شيء جميل لكن مع صيانة حقوق الناس

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