مع اقتراب عيد الأضحى وفصل الصيف.. قطع الماء عن ساكنة برشيد مساء كل يوم

2024-05-29 / 17:13
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تعاني ساكنة برشيد من عديد المشاكل سواءا المتعلقة برداءة البنية التحتية و الحالة المهترئة للطرقات و الروائح الكريهة و غيرهم، والتي انضاف لها في الآونة الأخيرة مشكل الماء الصالح للشرب.

فبعدما كان الماء الذي ينهمر من صنابير شقق و منازل برشيد، ذو مذاق سيء و رائحته و لونه يثيران أكثر من تساؤل، هاهو الآن ينحبس بشكل شبه كلي في ساعات المساء و الليل، بحجة “الما قليل من المصدر”.

و أضحت ساكنة برشيد تعاني الويلات مع مشكل انقطاع الماء كل يوم، خاصة أن المدينة معروفة بكونها صناعية و بالتالي فأغلب سكانها يعودون لمنازلهم في الفترات المسائية فيجدون الصنابير بدون ماء، رغم أنهم يؤدون ما بذمتهم من مستحقات اشتراك و واجبات شهرية في الوقت.

معاناة ساكنة برشيد ستتضاعف بلا شك خلال فصل الصيف، و قبلها في عطلة عيد الأضحى، و في خضم كل ذلك، لا أحد من مسؤولي المدينة تواصل مع الساكنة أو اعتذر منهم للتخفيف و لو نسبيا من معاناتهم، فإلى متى سيستمر عبث التدبير في مدينة برشيد دون مراعاة مصالح الساكنة التي تعاني الكثير و الكثير و ما موضوع الماء سوى “شوية من بزاف” كما يقال…

2024-05-29 / 17:13
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