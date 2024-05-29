مع اقتراب عيد الأضحى وفصل الصيف.. قطع الماء عن ساكنة برشيد مساء كل يوم
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تعاني ساكنة برشيد من عديد المشاكل سواءا المتعلقة برداءة البنية التحتية و الحالة المهترئة للطرقات و الروائح الكريهة و غيرهم، والتي انضاف لها في الآونة الأخيرة مشكل الماء الصالح للشرب.
فبعدما كان الماء الذي ينهمر من صنابير شقق و منازل برشيد، ذو مذاق سيء و رائحته و لونه يثيران أكثر من تساؤل، هاهو الآن ينحبس بشكل شبه كلي في ساعات المساء و الليل، بحجة “الما قليل من المصدر”.
و أضحت ساكنة برشيد تعاني الويلات مع مشكل انقطاع الماء كل يوم، خاصة أن المدينة معروفة بكونها صناعية و بالتالي فأغلب سكانها يعودون لمنازلهم في الفترات المسائية فيجدون الصنابير بدون ماء، رغم أنهم يؤدون ما بذمتهم من مستحقات اشتراك و واجبات شهرية في الوقت.
معاناة ساكنة برشيد ستتضاعف بلا شك خلال فصل الصيف، و قبلها في عطلة عيد الأضحى، و في خضم كل ذلك، لا أحد من مسؤولي المدينة تواصل مع الساكنة أو اعتذر منهم للتخفيف و لو نسبيا من معاناتهم، فإلى متى سيستمر عبث التدبير في مدينة برشيد دون مراعاة مصالح الساكنة التي تعاني الكثير و الكثير و ما موضوع الماء سوى “شوية من بزاف” كما يقال…
11 تعليقات
الماء غير صالح حتا لغسيل الحوايج
الماء غير صالح للشرب
ماء غير صالح للشرب
ماء صالح للتصبين و تجفاف اما للشرب
راحنا ديورنا عمرو غير بالقراعي ديال سيدي على
خاص متابعة قضائية الا كنا شعب ديال بصح
واش هاد المدينة مكاينش اللي يهدر فيها
حسبي الله ونعم الوكيل
وحتى يكون ما بعدا
الماء مادة حيوية من المفترض أن يكون لٱنقطاعه تبعات قانونية .
قالك المخطط الأخضر
.الحكرة ولا تفسير اخر.