وهبي يعترف بتوظيف رفيقي ويصرح: “درنا فيه حسنة.. والله يكمل عليه”

هبة بريس – الرباط

اعترف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتوظيف مستشاره عبد الوهاب رفيقي في مباراة المنتدبين القضائيين.

وهبي، رد استغل اجتماع لجنة العدل بمجلس المستشارين، حول قانون العقوبات البديلة، يومه الأربعاء، للرد على منتقدي قرار توظيف رفيقي، مضيفا بالقول: “السيد درنا فيه حسنة.. حتى الحسنة ما خلاوناش نديروها، نديرو غي السيئة إذن”.

وأشاد وهبي بالمستوى الأكاديمي لرفيقي، مشيرا الى أن الأخير حاصل على الدكتوراه ولديه أبحاث وكتابات مهمة، وأجرى مباراة التوظيف مع مترشحين حاصلين على الاجازة فقط.

وشدد وزير العدل، على قانونية توظيف رفيقي، مشيرا الى أن أي شخص تجاوز السن القانوني، يمكن له أن يتقدم بطلب لرئيس الحكومة يعطيه إذنا بالاستثناء، كما أن ارتكب جريمة ومرت سنتين دون أن يسجل عليه شيء يتم محوها.

وأكد وهبي على أن توظيف رفيقي بالوزارة سينقذه اجتماعيا، قبل أن يختم بالقول: “الله يكمل عليه”.