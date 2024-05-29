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وهبي يعترف بتوظيف رفيقي ويصرح: “درنا فيه حسنة.. والله يكمل عليه”

2024-05-29 / 14:49
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هبة بريس – الرباط

اعترف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتوظيف مستشاره عبد الوهاب رفيقي في مباراة المنتدبين القضائيين.

وهبي، رد استغل اجتماع لجنة العدل بمجلس المستشارين، حول قانون العقوبات البديلة، يومه الأربعاء، للرد على منتقدي قرار توظيف رفيقي، مضيفا بالقول: “السيد درنا فيه حسنة.. حتى الحسنة ما خلاوناش نديروها، نديرو غي السيئة إذن”.

وأشاد وهبي بالمستوى الأكاديمي لرفيقي، مشيرا الى أن الأخير حاصل على الدكتوراه ولديه أبحاث وكتابات مهمة، وأجرى مباراة التوظيف مع مترشحين حاصلين على الاجازة فقط.

وشدد وزير العدل، على قانونية توظيف رفيقي، مشيرا الى أن أي شخص تجاوز السن القانوني، يمكن له أن يتقدم بطلب لرئيس الحكومة يعطيه إذنا بالاستثناء، كما أن ارتكب جريمة ومرت سنتين دون أن يسجل عليه شيء يتم محوها.

وأكد وهبي على أن توظيف رفيقي بالوزارة سينقذه اجتماعيا، قبل أن يختم بالقول: “الله يكمل عليه”.

2024-05-29 / 14:49
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‫10 تعليقات

  2. كل المواطنين سواسية. كان بالاولى ان تعطيه مما تملك و ليس على حساب باقي الشعب. هناك من يحتاج اكثر منه و تجده يتالم في صمت

    1
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  3. الله يكمل بالخير ولكن دير بحال هاد الحسنة فجميع اولاد المغرب اللي وضعيتهم الاجتماعية صعبة بحال مستشاركم او اكفس منه

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  4. هذا ستنقده اجتماعيا والطوجني رميت به في السجن انكم فعلا منافقين وأبناء….تبا لك تفرعنتي ولكن الله يمهل ولا يهمل

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  5. وسي الوزير دير الخير في جميع المغاربة الذين لديهم دكتوراه. هادو ما ديزاش عليهم الحسنات

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  7. ولماذا لا يتفضل علينا السيد وهبي ومعه اخنوش بالسماح لمن تعدوا سن الثلاثين باجتياز مباريات الدخول الى مراكز الأساتذة ، وبقية مباريات التوظيف ؟؟؟ وهل كان وهبي سيوظف رفيقي لو لم يكن قد انقلب تماما على قناعاته السابقة التي جرت الويلات على كثير من الشباب الذين زج بهم في السجون بدعوى الانتماء الى جماعات الارهاب او الإشادة بأعمال إرهابية ؟؟؟

    2
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  9. عمل الخير يكون من المال الخاص و ليس من أموال العامة و في هذه الحالة وجب التعميم على جميع المواطنين الذين في حاجة لعمل.
    بأقل كثيرا من هذه التصرفات يقدم المسؤول استقالته أو يقال في دولة الحق و القانون. رب عذر أقبح من زلة.

    3
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  10. يجب على الديوان الملكي التدخل لجزر هذه التصرفات الرعناء و الاستفزازية التي تصدر من بني جلدتنا اتجاه شعبه الوفي.وهم بذلك يحاولون زعزعة الامن و السلم الاجتماعي.

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