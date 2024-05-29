سقوط عمارة بالبيضاء يعجل بتنصيب رئيس جديد لمصلحة التعمير بالجماعة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يبدو أن سقوط عمارة قبل أيام بالدار البيضاء ساهم في تسريع قرار تنصيب رئيس جديد لمصلحة التعمير بجماعة الدار البيضاء، و ذلك بعد المشاكل الأخيرة التي دفعت والي الجهة للتدخل بشكل صارم و حازم.
و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي قد وقعت قرارا خاص بفتح باب الترشح لشغل منصب رئيس مصلحة التعمير بالجماعة و ذلك بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ إقالة رئيسة المصلحة السابقة.
و رغم أن قرار إقالة رئيسة مصلحة التعمير السابقة لا علاقة له بموضوع انهيار العمارة الأخير، باعتبار أن السبب الرئيسي يتعلق بشكايات وردت في حقها من طرف عدد من المهندسين المعماريين و كذلك من بعض المسثتمرين الذين أكدوا أن مصالح التعمير كانت تعرقل المساطر الإدارية لابتزازهم مقابل الحصول على التراخيص، غير أن واقعة الانهيار سرعت عملية اختيار رئيس جديد لمصلحة حيوية و حساسة خاصة في مدينة بقيمة و حجم الدار البيضاء.
8 تعليقات
يجب محاسبة المتورطين في ذالك ..
نتمنى ربط المسؤولية بالمحاسبة..
فتح منصب رئيس مصلحة قسم التعمير أن يكون ذو مستوى عال..
الحمد لله على سلامة أهلها
فكيف إذا زلزلت الْأَرْضُ زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
الحمد لله على لطف الله وحتي السلطة خاصها تحرك ضد أي واحد اويدير شي إصلاح
قدر الله وما شاء فعل. البناء القديم
لا حول ولا قوة إلا بالله