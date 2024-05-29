سقوط عمارة بالبيضاء يعجل بتنصيب رئيس جديد لمصلحة التعمير بالجماعة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن سقوط عمارة قبل أيام بالدار البيضاء ساهم في تسريع قرار تنصيب رئيس جديد لمصلحة التعمير بجماعة الدار البيضاء، و ذلك بعد المشاكل الأخيرة التي دفعت والي الجهة للتدخل بشكل صارم و حازم.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي قد وقعت قرارا خاص بفتح باب الترشح لشغل منصب رئيس مصلحة التعمير بالجماعة و ذلك بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ إقالة رئيسة المصلحة السابقة.

و رغم أن قرار إقالة رئيسة مصلحة التعمير السابقة لا علاقة له بموضوع انهيار العمارة الأخير، باعتبار أن السبب الرئيسي يتعلق بشكايات وردت في حقها من طرف عدد من المهندسين المعماريين و كذلك من بعض المسثتمرين الذين أكدوا أن مصالح التعمير كانت تعرقل المساطر الإدارية لابتزازهم مقابل الحصول على التراخيص، غير أن واقعة الانهيار سرعت عملية اختيار رئيس جديد لمصلحة حيوية و حساسة خاصة في مدينة بقيمة و حجم الدار البيضاء.