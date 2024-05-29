ديلي تلغراف: “موظفو الميلياردير الأسترالي اعترفوا بعلاقته مع الوزيرة بنعلي”

هبة بريس – الرباط

كشفت صحيفة “دايلي تلغرام” في نسختها الأسترالية، عن تفاصيل جديدة، بخصوص “صورة القبلة” المزعومة بين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامه ليلى بنعلي ومدير مجموعة “فورتيسكيو”، رجل الأعمال الأسترالي، أندرو فوريست.

وذكرت الصحيفة، أن موظفو “إمبراطورية” رجل الأعمال الأسترالي، أكدوا وجود علاقة غرامية بين مديرهم والوزيرة المغربية.

وأضاف الموظفون، أن عددا من اللقاءات جمعت الملياردير الأسترالي بالوزيرة المغربية، طيلة الأشهر الأخيرة الماضية.

هذا ويشار الى أن الوزيرة بنعلي، نفت بشكل قاطع علاقتها بالصورة المتداولة، مشيرة إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما”.

وتابع بيان للوزيرة أنها “نفيا قاطعا وجازما أي علاقة لها بالصورة”، مؤكدة “التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد من جهة ثانية”.

واعتبرت أن “محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست الأولى. إنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة”.