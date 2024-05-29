ديلي تلغراف: “موظفو الميلياردير الأسترالي اعترفوا بعلاقته مع الوزيرة بنعلي”
هبة بريس – الرباط
كشفت صحيفة “دايلي تلغرام” في نسختها الأسترالية، عن تفاصيل جديدة، بخصوص “صورة القبلة” المزعومة بين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامه ليلى بنعلي ومدير مجموعة “فورتيسكيو”، رجل الأعمال الأسترالي، أندرو فوريست.
وذكرت الصحيفة، أن موظفو “إمبراطورية” رجل الأعمال الأسترالي، أكدوا وجود علاقة غرامية بين مديرهم والوزيرة المغربية.
وأضاف الموظفون، أن عددا من اللقاءات جمعت الملياردير الأسترالي بالوزيرة المغربية، طيلة الأشهر الأخيرة الماضية.
هذا ويشار الى أن الوزيرة بنعلي، نفت بشكل قاطع علاقتها بالصورة المتداولة، مشيرة إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما”.
وتابع بيان للوزيرة أنها “نفيا قاطعا وجازما أي علاقة لها بالصورة”، مؤكدة “التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد من جهة ثانية”.
واعتبرت أن “محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست الأولى. إنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة”.
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في مثل هذه الحالات, يقدم المعني بالامر استقالته لكونه ان لم يفعل, يدخل في دوامة من الكذب وفي الاخير يضطر للتواري والتراجع عن اقواله.
احسن ما يمكن ان تقوم به هو ترميم العائلة والاختفاء
الجريدة الأسترالية ردت على نفي الوزيرة بعنوان ساخر و هو عبارة عن مثل إنجليزي يستعمل عندما ينكر شخص حقيقة واضحة. هل تمتلك هذه الجريدة أدلة أخرى؟ لأن المصورين اللذين يلاحقون المشاهير في الدول الغربية يلتقطون الكثير من الصور حتى لا تكون محل شك. المليادير الأسترالي يعرف أنه متابع بشكل دائم من طرف صحافة المشاهير و ذلك لا يزعجه. لكن مرافقته لتلك المرأة المجهولة في مكان سياحي عالمي و على ضفة نهر السين و في حديقة عمومية فهذا يبين أنه يريد أن يعرف الأستراليون بوجود هذه العلاقة، قد تكون إمرأة فرنسية أو أسترالية…
ولماذا جريدة كبرى استرالية تريد التشهير بالوزيرة ؟؟ فليست لها مصالح سياسية في المغرب انما عملها هو الاخبار.لمادا لا تقوم الوزيرة برفع دعوى ضد الجريدة بتهمة التشهير والخير الكاذب ؟؟؟ ام ان ذلك يجري مع الاعلاميين والصحفيين المحليين فقط؟؟؟
الگريمة صحيحة تجبد منو شي مليار وخا تخدم منو غير واحد مائة عاطل
على هذه الوزيرة ان تستقيل حالا ..ميف يمكن ان يتم قبول مثل هذه الاشياء الفظيعة علاقات غرامية و تضارب مصالح