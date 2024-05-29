رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع المدرب الألماني هانز فليك

2024-05-29 / 13:38
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أعلن نادي برشلونة الإسباني ، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب الألماني هانز فليك، لخلافة تشافي هيرنانديز.

وأصدر النادي الكاتلاني، بيانا على موقعه، قال فيه: “توصل نادي برشلونة وهانز فليك لاتفاق يقضي بأن يكون الألماني مدربا للفريق حتى 30 يونيو/حزيران 2026”.

وأضاف البيان: “وقع فليك عقدا في مكاتب النادي مع رئيس برشلونة، خوان لابورتا، والنائب الأول للرئيس المسؤول عن المجال الرياضي رافا يوستي، والمدير الرياضي للنادي أندرسون لويس دي سوزا (ديكو)”.

ونشر حساب برشلونة، عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو قصير لفليك، وجه من خلاله رسالة لجماهير البارسا، قائلا: “كوليرز.. هذا هو وقتنا.. فورزا بارسا”.

وكان فليك قد قاد بايرن ميونخ لتحقيق العديد من الإنجازات، أهمها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2020، لكنه فشل خلال تجربته مع منتخب ألمانيا حيث ودع مونديال قطر 2022 من دور المجموعات.

2024-05-29 / 13:38
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