مراكش: انطلاق فعاليات أكبر معرض للتكنولوجيا في نسخته الثانية (صور)

هبة بريس – مراكش

افتتحت صبيحة يومه الأربعاء 29 ماي النسخة الثانية لأكبر معرض للتكنولوجيا بمدينة مراكش ”جيتيكس أفريكا“ الممتد لغاية 31 ماي الجاري، وذلك بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إضافة إلى الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى جانب شخصيات أخرى.

ويعتبر معرض ”جاتيكس أفريكا“ من أكبر معارض التكنولوجا بالعالم بحيث يسمح للشركات الكبرى المختصة في المجال الرقمي والتكنولوجي من عرض خبراتها وإبراز قدراتها في المجال، وأيضا يمَكُنُ الزوال من التعرف على أحدث التقنيات الحديثة والمتطورة خصوصاً تلك التي تشتغل بالذكاء الاصطناعي .

وتعرف النسخة الثانية المنظمة من قبل شركة « كاون » الدولية، الفرع الدولي لمركز التجارة العالمي بدبي، وبإشراف من وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، مشاركة أزيد من 1500 عارض يمثلون أكثر من 130 بلدا.