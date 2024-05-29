البئر الجديد.. ضبط كميات من مواد التجميل والنظافة منتهية الصلاحية

مصباح أحمد – الجديدة

تبعا لتدخل وعملية مراقبة وترصد، باشرتها مؤخرا السلطة المحلية بمدينة البئر الجديد، حوالي 50 كيلومترا شمال عاصمة دكالة، والممثلة في بشا المدينة، تمكنت المصالح الشرطية لدى مفوضية البئر الجديد، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، من ضبط شاحنة محملة بمواد للتجميل والنظافة، منتهية الصلاحية، كانت في طريق تسليمها إلى شركة بمركز المدينة. حيث حجز المتدخلون البضاعة غير الخاضعة لشروط ومعايير السلامة، وكذا، الشاحنة التي كانت تستعمل، في خرق للقانون، في نقل المواد المنتهية صلاحيتها، إلى جانب إيقاف سائق الشاحنة.

هذا، وكانت البضاعة التي تم ضبطها وحجزها بمقتضى حالة التلبس، عبارة عن “كريمات” وشامبوانات” وزيوت، منتهية الصلاحية، كانت الشركة المذكورة تعتزم تسلمها، لإعادة بيعها للزبناء؛ ما يشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم. الأمر الذي بات يحتم على السلطات الإقليمية والمحلية تكثيف دوريات وحملات المراقبة، من خلال تشكيل لجن إقليمية ومحلية، تكون ممثلة فيها جميع الجهات والمصالح المعنية والمختصة؛ إذ يتعين على هذه اللجن، وبعيدا عن الظرفية والطابع “المناسباتي”، القيام بالمهام المنوطة بها، بشكل دوري ومنتظم، مع اعتماد الصرامة والحزم اللازمين.